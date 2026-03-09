Derechohabientes hacen largas filas para realizarse exámenes en el IHSS de La Granja

Tegucigalpa– Derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), abarrotaron el laboratorio de ese centro asistencial tras el feriado que tuvo la institución el viernes pasado.

La situación generó largas filas y retrasos en la atención.

Los afiliados recordaron que el pasado viernes no se trabajó porque estaban celebrando el día del empleado del IHSS.

Esta acción generó que este lunes se aglomeraron los derechohabientes para realizarse sus exámenes médicos.

Los afiliados a la institución médica piden a las autoridades mejorar la atención ya que siguen las quejas por la falta de medicamentos e insumos.

Asimismo, la atención de parte de médicos especialistas. IR