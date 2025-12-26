spot_img
Salud

Derechohabientes denuncian que el IHSS sigue de vacaciones

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa– De irresponsables calificaron los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), a las autoridades y personal sanitario por la falta de atención en farmacia y medicina externa.

En el seguro social este viernes solo están atendiendo laboratorio y emergencias.

Una de las derechohabientes denunció que esperó tanto tiempo para que llegará el día de su cita para encontrar el centro asistencial cerrado.

“Esto es una irresponsabilidad solo emergencias y laboratorio están laborando, es injusto la verdad lo que hacen con los pacientes”, indicó.

Asimismo, otra paciente que iba a reclamar medicamentos encontró la farmacia cerrada.

“No sé porqué hacen esto, es un centro asistencial, los entes sanitarios no deben ser cerrados su prioridad debe ser atender a la población”, apuntó. IR

