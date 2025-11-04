Derechohabientes denuncian, falta de citas médicas y medicamentos la constante diaria en el IHSS

Tegucigalpa — Los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) continúan enfrentando graves deficiencias en la atención médica, denunciando largas filas, escasez de medicamentos y la imposibilidad de obtener citas con especialistas, incluso después de varios meses de espera.

Pacientes consultados señalaron que, a pesar de pagar puntualmente sus cuotas mensuales, desconocen cómo se están utilizando los fondos, ya que los servicios médicos siguen deteriorándose. “Nos piden paciencia, pero llevamos meses esperando una cita y los medicamentos casi nunca están disponibles”, expresó una derechohabiente en la capital.

Las quejas son generalizadas en diferentes regiones del país. En los hospitales y clínicas del IHSS se observan filas desde horas de la madrugada, usuarios intentando conseguir cupos médicos que, en muchos casos, ya están agotados por semanas.

Los adultos mayores son los más afectados por esta situación, al tener que soportar largas esperas sin la atención que requieren para enfermedades crónicas. “Es triste ver a nuestros mayores esperando horas y salir sin ser atendidos”, comentó otro usuario en San Pedro Sula.

Mientras tanto, la Junta Interventora del IHSS sigue bajo fuertes cuestionamientos por la falta de resultados concretos. Según denuncian los asegurados, cada día el instituto se deteriora más, sin que se perciban mejoras en el abastecimiento de medicamentos ni en la calidad del servicio.

Diversos sectores han solicitado al gobierno una revisión urgente de la gestión del IHSS, argumentando que el sistema de seguridad social hondureño atraviesa una de sus peores crisis, y que los trabajadores no están recibiendo el servicio que por ley les corresponde, mientras mensualmente siguen pagando por un mal servicio.LB