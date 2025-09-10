Derechohabientes del IHSS nuevamente se quejan por falta de especialistas, medicamentos y citas médicas

Tegucigalpa- Los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) continúan enfrentando inconvenientes y las quejas son constantes por la falta de especialistas, medicamentos y citas médicas.

A diario los pacientes del centro asistencial denuncian que la situación se ha vuelto insostenible para quienes dependen de este sistema de salud.

“No hay cardiólogo, no hay medicamentos, no hay citas, no hay nada”, relató uno de los pacientes que buscaba un cupo perdido.

Muchos asegurados relatan que llevan semanas, incluso meses, insistiendo sin éxito. “Hace tiempo estoy insistiendo, todos los días vengo. Ahorita me dijeron que no hay cita otra vez. Necesito que un dermatólogo me atienda y nunca me dan cita”, denunció otra derechohabiente.

Asimismo, otros derechabientes denuncian que no hay medicamentos para algunas enfermedades, pese a que la semana pasada la farmacia estuvo cerrada para inventario.

Los usuarios coinciden en que el sistema se encuentra colapsado, sin especialistas en áreas críticas ni suficientes medicamentos, lo que los obliga a buscar alternativas en el sector privado, pese a ser cotizantes del IHSS.

Mientras tanto, la molestia sigue creciendo entre los pacientes que acuden todos los días al seguro social con la esperanza de encontrar una cita disponible. IR