Derechohabientes del IHSS denuncian falta de medicamentos oncológicos

Tegucigalpa – Ana Cecilia Ávila, paciente del área de oncología del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) denunció hoy la falta de medicamentos oncológicos.

Sin embargo, expuso que esto no es una situación nueva, sino persistente.

En su caso, a falta de los medicamentos debe comprar uno con valor de 3 mil lempiras, el que debe adquirir cada 21 días.

Expuso que conoce el caso de otra paciente oncológica que debe comprar dos medicamentos por valor de hasta 10 mil lempiras.

La falta de insumos provoca que los pacientes se descompensen como parte de los efectos secundarios de una quimioterapia, dijo.

“No es justo que los pacientes tengamos que pagar por medicamentos, yo cotizo el Seguro desde hace 20 años y por varios años tuve doble aportación por contar con dos trabajos y ahora que necesito del Seguro simplemente no tiene medicamentos”, lamentó la derechohabiente.

Desde hace varios meses el IHSS presenta una serie de dificultades como la falta de medicamentos y prolongadas esperas para una cita.

Las quejas aumentan cada vez más entre los pacientes que lejos de tener una adecuada asistencia, por la que pagan, solo obtienen excusas, según las denuncias ciudadanas. (RO)