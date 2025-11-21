Derechohabientes del IHSS aseguran que ya no hay citas para este año

Tegucigalpa – El derechohabiente Randolfo José Padilla denunció hoy que ya no hay citas para lo que resta de este año en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Padilla acudió al IHSS del barrio La Granja en la capital hondureña donde no pudo obtener una cita con un especialista.

Expuso que desde marzo no ha logrado una cita, desde ese mes no ha logrado obtener una cita.

Al igual que ella otros pacientes se han quejado de esta problemática.

En su caso requiere una cita con el urólogo, pero desde su última atención en el mes de marzo, no ha podido concertar una nueva consulta médica con este especialista

Cabe señalar, que muchos especialistas han renunciado al IHSS por falta de pago de salarios.

El IHSS se encuentra sumergido en una crisis desde hace varios meses con problemas de medicamentos, citas y faltas de especialistas. PD