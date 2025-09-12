Depresión tropical Trece-E se intensifica a tormenta Mario en el Pacífico mexicano

Ciudad de México – La depresión tropical Trece-E se intensificó este viernes a tormenta tropical Mario en el océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México.

De acuerdo con el reporte de las 09:00 hora local (15:00 GMT), Mario se ubicaba a 65 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 95 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Además, advirtió por lluvias muy fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

De acuerdo con el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Mario presentaba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 kilómetros por hora.

Por este fenómeno, que se espera evolucione a huracán categoría 1 en su recorrido hacia Baja California Sur, en el noroeste del país, las autoridades prevén precipitaciones puntuales muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros en los cuatro estados mencionados, acompañadas de rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

Asimismo, el SMN anticipó oleaje de entre 2,5 y 3,5 metros de altura en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero, que se extenderá hacia Jalisco en el transcurso de la tarde.

En coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, las autoridades mexicanas informaron que establecieron una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, ambas localidades en Michoacán.

El organismo advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y provocar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas y alertó que los vientos previstos pueden derribar árboles y anuncios publicitarios.

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano, de los cuales entre cuatro y seis podrían ser de categoría 3, 4 e incluso 5.

Hasta ahora se han formado 13 tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette, Kiko, Lorena y Mario.

El último huracán registrado en el país fue Erick, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles. EFE

(vc)