Depresión Tropical Cristina provocará lluvias y tormentas eléctricas en gran parte de Honduras

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), informó que la Depresión Tropical Cristina continuará generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados, dispersos e intermitentes, acompañados de tormentas eléctricas, principalmente sobre las regiones suroriental y central del país.

De acuerdo con el pronosticador de turno, José Pavón, las condiciones atmosféricas también favorecerán precipitaciones débiles y dispersas en el resto del territorio nacional durante las próximas horas.

En cuanto al estado del mar, se reporta oleaje de entre 1 y 3 pies en el litoral Caribe, mientras que en el Golfo de Fonseca las alturas oscilarán entre 2 y 4 pies.

Copeco detalló además que Honduras se encuentra bajo la fase lunar de cuarto menguante. La salida del sol se registró a las 5:20 de la mañana y la puesta está prevista para las 6:17 de la tarde.

Las temperaturas máximas y mínimas por regiones serán las siguientes: en la zona oriental, 32 y 24 grados; región occidental, 30 y 14 grados; zona sur, 32 y 24 grados; región central, 29 y 20 grados; zona norte, 32 y 20 grados; zona insular, 30 y 26 grados; y en Tegucigalpa, una temperatura máxima de 26 grados y mínima de 18 grados centígrados.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante las lluvias y tormentas eléctricas previstas.LB