Depósitos bancarios crecen 22% impulsados por ahorro de hogares y remesas

Tegucigalpa- El superintendente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Omar Colindres, informó que los depósitos del público en el sistema financiero nacional mantienen un crecimiento sostenido de dos dígitos, con un aumento del 22% en el ahorro de los hogares.

“Las personas están confiando en el sistema por los indicadores de seguridad, estabilidad y solidez”, señaló el funcionario y destacó que el crecimiento se concentra principalmente en cuentas de ahorro.

Colindres, indicó que este dinamismo ha sido impulsado por el incremento en el ingreso de remesas familiares, que registran un aumento del 15% en los primeros meses del 2026.

En cuanto a la liquidez del sistema bancario, precisó que se mantiene en niveles altos, con un indicador consolidado de 39.5 y un excedente de 146 mil millones de lempiras, lo que podría contribuir al financiamiento de la actividad económica.

Finalmente, resaltó que los niveles de solvencia del sistema se sitúan en 14.19, por encima del promedio o límite prudencial de 12.5, lo que de acuerdo a Colindres reafirma la estabilidad del sector financiero hondureño. AD