Dependencia de EEUU limita el alcance del giro diplomático de Honduras hacia China, advierte analista

Tegucigalpa- A criterio del analista Juan Fernando Herrera Ramos, la relación con China, tras la ruptura con Taiwán, revela una dinámica más compleja de lo que suelen interpretar actores internacionales.

Herrera Ramos advierte que el reconocimiento diplomático hacia China no garantiza influencia real ni beneficios automáticos para países como Honduras. Aunque el país cambió su alineación formal, persisten limitaciones estructurales como la dependencia económica, comercial y migratoria.

En el plano económico, el analista señala que el comercio con China ha crecido significativamente en términos de importaciones, mientras que las exportaciones hondureñas han tenido un aumento limitado, generando un mayor desequilibrio comercial.

Asimismo, la ruptura con Taiwán provocó pérdidas inmediatas, particularmente en sectores como el camarón, afectando a productores locales. Este impacto ha contribuido a que el tema adquiera relevancia política interna, incluso convirtiéndose en promesa de campaña en torno a un eventual restablecimiento de relaciones diplomáticas.

Pese al giro hacia China, Honduras mantiene una alta dependencia de Estados Unidos, especialmente en áreas clave como remesas, empleo y comercio, lo que limita el alcance de cualquier reconfiguración diplomática.

El analista subraya que China mantiene una estrategia de largo plazo en la región, pero el caso hondureño evidencia que el reconocimiento diplomático, por sí solo, no logra superar las debilidades económicas internas.

Como conclusión, Herrera Ramos sostiene que el reconocimiento diplomático es más simbólico que determinante, ya que la verdadera influencia depende de factores económicos y estructurales.

En medio del creciente interés internacional por los procesos políticos de Centroamérica y sus implicaciones geopolíticas, el analista hondureño ha logrado posicionar sus análisis en plataformas globales. Sus trabajos han sido publicados en medios como Nikkei Asia y The Diplomat, así como en Global Policy Journal, The Strategist y African Business, donde aborda la relación entre China, Taiwán, Estados Unidos y América Latina, además del papel de Honduras en este escenario global.LB