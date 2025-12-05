Departamentos aceleran el escrutinio, varios superan el 80 %

Tegucigalpa – El proceso de escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE), avanza de manera desigual en el país, pero varios departamentos ya se posicionan entre los más adelantados, superando la barrera del 78 % y acercándose al cierre oficial del conteo de actas.

Sin embargo, el avance general aún enfrenta retos significativos debido al rezago en otras regiones y a la elevada cantidad de actas con inconsistencias.

Valle y Olancho encabezan el progreso

El departamento de Valle se mantiene como uno de los más avanzados, con un 80.57% del total de actas procesadas, equivalente a 369 actas. Solo 34 restan por ser totalizadas, lo que coloca a este departamento en la recta final del escrutinio faltando solo un 7.42%.

Olancho también figura entre los primeros lugares, con 974 actas escrutadas, lo que representa un 82.40% del total. Aunque todavía quedan 102 actas por procesar, estas solo equivalen al 8.63%, mostrando que el departamento está cerca de concluir su conteo.

Islas de la Bahía finaliza el 100% del escrutinio

En contraste con el ritmo general del país, Islas de la Bahía se convierte en el primer departamento en cerrar completamente el proceso, tras totalizar sus 127 actas. Este cierre temprano refleja un menor volumen de documentos, pero también eficiencia en la transmisión y revisión de actas de la zona insular.

Choluteca, Comayagua y El Paraíso mantienen avances sólidos

Choluteca avanza con 898 actas totalizadas, correspondiente al 81.56%, con solo 95 pendientes.

Comayagua registra un 80.54% del escrutinio, producto de 919 actas procesadas y aún 81 por revisar.

Mientras tanto, El Paraíso alcanza un 78.32% con 860 actas, manteniendo 102 actas pendientes, lo que representa un 9.29% del total departamental.

Cortés suma volumen y avance significativo

A pesar de ser uno de los departamentos con mayor carga electoral y por ende mayor cantidad de actas, Cortés muestra un avance de 77.34%, luego de totalizar 2,577 actas. Todavía faltan 294, equivalentes a un 8.82%, cifra proporcionalmente baja considerando su peso electoral.

Mientras los departamentos antes mencionados ya superan el 77% del avance, el resto del país mantiene porcentajes entre 69% y 75%, lo que evidencia un progreso más lento en zonas con mayor complejidad logística o mayores niveles de inconsistencias.

Más de 2,400 actas con inconsistencias complican el cierre

A este panorama se suma un factor clave: más de 2,400 actas presentan inconsistencias, situación que obliga al CNE a realizar verificaciones adicionales, tal como anunciaron las consejeras un conteo especial que podrían prolongar el cierre definitivo del proceso electoral.

Un escrutinio que avanza, pero deja retos

El análisis general sobre el avance muestra un país donde el escrutinio avanza de forma constante en las últimas horas después del paro de varias horas, pero aún con brechas entre departamentos. Mientras territorios como Islas de la Bahía ya han culminado el conteo, otros deberán acelerar su ritmo para evitar retrasos que impacten el anuncio oficial de resultados. En paralelo, el manejo de las actas inconsistentes se convierte en un desafío crucial para garantizar transparencia y confianza en los resultados finales. LB