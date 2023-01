Departamento de Seguridad Nacional continúa preparativos para el fin del Título 42

Washington – El Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) sigue trabajando en los preparativos para el fin de la orden de salud pública conforme al Título 42.

–Departamento de Seguridad Nacional anuncia nuevas medidas de control en la frontera

El Título 42 actualmente es objeto de varias disposiciones judiciales, y la reanudación del procesamiento de todos los ciudadanos extranjeros al amparo de las facultades inmigratorias del Departamento conforme al Título 8.

Con ese fin, el DHS anunció nuevas medidas de cumplimiento en la frontera orientadas a mejorar la seguridad fronteriza, limitar la migración irregular y generar procesos adicionales seguros y ordenados para que las personas que huyen de crisis humanitarias lleguen en forma lícita a Estados Unidos.

El escrito del Departamento de Seguridad Nacional indica que estas medidas, en conjunto, representan pasos concretos para mejorar la seguridad en nuestra frontera mientras está vigente la orden de salud pública en virtud del Título 42, que el DHS seguirá reforzando durante la preparación para el levantamiento de la orden conforme al Título 42.

Los puntos

• El DHS está trabajando en el establecimiento de nuevos procesos de tipo “parole” para ciudadanos cubanos, haitianos y nicaragüenses, inspirados en los procesos exitosos para ciudadanos venezolanos y ucranianos, que combinan vías seguras, ordenadas y lícitas hacia Estados Unidos, incluida la autorización para trabajar, con consecuencias significativas para quienes no usen esas vías. También continuamos el proceso con respecto a los ciudadanos venezolanos.

• A través de la aplicación CBP One, se brinda además un nuevo mecanismo para que quienes no sean ciudadanos estadounidenses programen citas para presentarse en los puertos de ingreso, lo cual facilita que las llegadas sean seguras y ordenadas. En un primer momento, esto se usará para quienes procuren obtener una excepción a la orden de salud pública conforme al Título 42. Cuando ya no esté vigente la orden conforme al Título 42, CBP One se usará para ayudar a asegurar el procesamiento seguro y ordenado en los puertos de ingreso.

• El DHS está ampliando y mejorando el uso de la expulsión acelerada conforme a las facultades del Título 8 para quienes no puedan ser procesados al amparo de la orden sobre salud pública del Título 42. Estos esfuerzos incluyen incrementar el personal y los recursos e inscribir a personas en la norma final provisoria (interim final rule) sobre procesamiento de asilo que se publicó en marzo de 2022.

• Como complemento de estos esfuerzos, y en respuesta al incremento sin precedentes en la migración en el hemisferio y para reducir las interceptaciones en nuestra frontera, el DHS y el Departamento de Justicia (Department of Justice, DOJ) se proponen emitir en breve unproyecto de norma que, sujeto a observaciones públicas, incentivará el uso de los procesos lícitos nuevos y existentes que están disponibles en Estados Unidos y en naciones socias, y establecerá ciertas condiciones a la elegibilidad para el asilo a quienes no los usen.

El DHS seguirá monitoreando los acontecimientos en la frontera sudoeste y prevé acelerar o implementar medidas adicionales, según resulte necesario, en consonancia con órdenes judiciales aplicables.

“Podemos brindar una respuesta humanitaria que sea congruente con nuestros valores, desbaratar a organizaciones de narcotráfico nefastas y hacer cumplir nuestras leyes”, expresó el secretario Alejandro N. Mayorkas. “Las personas que no tengan un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos quedarán sujetas a expulsión o deportación inmediata. Las personas a quienes se brinda una vía segura, ordenada y legal hacia Estados Unidos tienen menos probabilidades de poner en riesgo sus vidas recorriendo miles de millas y poniéndose en manos de contrabandistas despiadados para llegar a nuestra frontera sur y enfrentar las consecuencias legales del ingreso ilegal”.

Conforme lo exige la combinación de la orden emitida el 27 de diciembre por la Corte Suprema y una orden conminatoria separada de un tribunal de distrito que prohíbe implementar la extinción por los CDC de la orden de salud pública conforme al Título 42, la orden en virtud del Título 42 sigue vigente y las personas que intenten entrar en Estados Unidos sin autorización seguirán siendo expulsadas.