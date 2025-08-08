Denuncias por robo de vehículos van en aumento, confirma vocera policial 

Tegucigalpa – La subinspectora de la Policía Nacional, Rita Obando indicó que las denuncias por robo de vehículos durante este año se sitúan en 497 reportes, realizados a través de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Obando indicó que en el registro se incluyen automotores y motocicletas.

La portavoz policial indicó que en comparación con los reportes de robo vehicular ha incrementado, aunque no detalló la cifra de robos registradas durante el 2024 a la misma fecha.

Obando llamó a la población a tener precaución “y que no frecuente aquellos lugares donde puede ser víctima de este delito”.

Ya para 2024, la Cámara Hondureña de Aseguradores (Cahda) registró 120 vehículos asegurados robados, “esto es un poquito más que lo llevábamos el año pasado y seguimos monitoreando cómo va”, dijo una representante de este gremio a finales del año anterior. VC