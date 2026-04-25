Denuncian más de 70 casos de invasiones de tierras a nivel nacional, urge tomar medidas: Ramiro Medina

Tegucigalpa- El abogado Ramiro Medina señaló que en los últimos días se han registrado más de 70 casos recientes de invasiones de tierras a nivel nacional, situación que ha encendido las alertas y urge al gobierno a tomar medidas ante la problemática.

El tema de las invasiones en la administración pasada era “imposible” de controlar, por lo que debe de haber reformas al Código Penal como al Código Procesal, señaló.

Ante la problemática indicó que van a haber reuniones con todas las autoridades del Estado para tratar este tema.

“Hasta el día de hoy, digamos hay 70 invasiones en el presente año, pero a nivel de país tenemos más de 5 mil invasiones, algunas que están en proceso de denuncia, otras que están en proceso de apelación, recursos de amparo”, detalló el abogado.

Reiteró que lo que sí tienen claro es que, si no se le da solución a las invasiones de tierra, en Honduras no habrá inversión local ni mucho menos extranjera. IR