Denuncias del procurador destapan crisis laboral y urgencia de investigar ilícitos, advierte laboralista

Tegucigalpa- El abogado laboralista José María Díaz afirmó que el actual gobierno ha encendido las alarmas frente a la creciente ola de demandas laborales contra el Estado, una problemática que calificó como “gigantesca”.

-Despidos indebidos en el sector público son la raíz del problema.

-Denuncias de posibles fraudes y exhortos inventados en procesos laborales, deben ser investigados hasta el fondo por el MP.

-La mayoría de los procuradores hacen bien su trabajo, las denuncias son la excepción de la regla.

Díaz señaló que el ministro de Finanzas Emilio Hércules alertó sobre embargos que superan los 3,900 millones de lempiras, una cifra que representa una fuerte erogación para las finanzas públicas. En ese contexto, destacó que ya se presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley orientado a impulsar una gran conciliación de demandas laborales contra el Estado.

“Creo que es una buena forma de abordar estos problemas. El tema de la conciliación está enmarcado en nuestro Código del Trabajo y en la Constitución de la República”, expresó el profesional del derecho.

El jurista explicó que el artículo 139 de la Constitución ordena al Estado buscar la conciliación en los conflictos laborales, y que el Código del Trabajo establece que no se puede demandar al Estado ni a instituciones autónomas o municipales sin agotar previamente el procedimiento gubernativo, es decir, la etapa de conciliación.

Sin embargo, Díaz advirtió sobre denuncias graves realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR). La primera, relacionada con la supuesta inasistencia de procuradores a audiencias judiciales, lo que —según dijo— deriva en una mala defensa del Estado y en millonarias condenas económicas.

“Con un procurador irresponsable que no defiende al Estado, la consecuencia es clara. Se tiene que deducir responsabilidad como lo manda la Constitución mediante la acción de repetición”, enfatizó.

La segunda denuncia, que calificó como más delicada, se refiere a la existencia de exhortos de procesos presuntamente inventados, mediante los cuales se habrían ejecutado embargos a la Cuenta Única del Estado, administrada por el Banco Central de Honduras.

Según expuso, en estos casos podría existir colusión entre funcionarios judiciales y abogados, lo que implicaría posibles delitos como falsificación de documentos públicos, falsificación de sellos e incluso la eventual participación de jueces o la suplantación de sus firmas.

“Eso ya implica un ilícito penal. Son denuncias serias que el procurador, junto con el Ministerio Público, deben investigar hasta el fondo”, sostuvo.

Díaz también señaló que algunos bufetes han sido mencionados en supuestos fraudes a la ley mediante embargos irregulares, lo que calificó como “un robo sistemático” contra el Estado.

No obstante, reconoció que la mayoría de los procuradores realizan su labor de manera correcta, aunque admitió que “siempre hay manzanas podridas en las instituciones”, por lo que el procurador enfrenta el reto de depurar responsabilidades internas.

Finalmente, recordó que hace varios años, durante la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de José Rivera Avilés, se presentó ante el Congreso un anteproyecto del Código Procesal Laboral que buscaba reducir los juicios laborales de cuatro audiencias a una sola, con el fin de hacerlos más ágiles y transparentes.

Sin embargo, advirtió que la raíz del problema no radica únicamente en los procesos judiciales, sino en los despidos injustificados dentro de la administración pública.

“El problema son los funcionarios que mal despiden a los empleados. Si no corregimos la acción de despido mediante justa causa y debido proceso, este círculo vicioso será irreversible y los juzgados laborales seguirán colapsando”, concluyó.LB