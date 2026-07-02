Denuncian supuesta implicación de Diosdado Cabello en presunto ocultamiento de millones de dólares en La Guaira

Tegucigalpa- El periodista venezolano en el exilio Carlos Salazar denunció que el dirigente chavista y número dos del oficialismo, Diosdado Cabello, estaría vinculado con el presunto ocultamiento de grandes sumas de dinero en efectivo en zonas afectadas por el terremoto en el estado La Guaira.

De acuerdo con las afirmaciones del comunicador, la investigación en curso apunta a que entre 120 y 250 apartamentos habrían sido utilizados como supuestos puntos de resguardo de efectivo y otras mercancías ilícitas, con un estimado que rondaría los 250 millones de dólares.

La denuncia surge tras la circulación de videos en los que se observa a funcionarios de seguridad venezolana hallando y recogiendo bolsas con billetes de 100 dólares entre los escombros, en medio de las labores de emergencia y búsqueda de víctimas.

Salazar aseguró que la información proviene de fuentes en el terreno y colaboradores en el país, aunque reconoció las limitaciones para verificar los hechos desde el exterior.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre estas denuncias por parte de las autoridades venezolanas, mientras continúan las labores de atención en las zonas afectadas por el sismo.LB