Denuncian que niños migrantes de tres años acuden solos ante jueces migratorios en Arizona

Tucson (EE.UU.).– Niños migrantes de tan solo tres años o menos están siendo obligados a presentarse solos ante jueces de inmigración en cortes en Arizona, denunció este miércoles el Proyecto Florence para los Derechos de los Inmigrantes y los Refugiados en Arizona.

«Debido a los cambios establecidos por la Administración del presidente Donald Trump estamos viendo que los casos de niños no acompañados se están moviendo rápidamente en las cortes, lo que obliga a niños tan pequeños como de tres años o inclusive menos a tener que presentarse solos ante jueces de migración», dijo a EFE Jimmy Leyva, director del programa de niños de la organización.

Leyva formó parte de un grupo de organizaciones que llevaron a cabo una conferencia de prensa virtual para denunciar los efectos negativos que las políticas migratorias de la Administración Trump está teniendo en los niños y jóvenes migrantes.

Antes tomaba semanas para una presentación inicial en las cortes, pero los niños eran entregados rápidamente a padres o patrocinadores.

Ahora el proceso para entregarlos a familiares o patrocinadores se ha alargado, por lo que estos menores deben pasar más tiempo detenidos y presentarse varias veces en corte solos.

El director del programa explicó que son muchos los factores que están afectando a estos niños migrantes, enfatizando que un proceso que antes tomaba semanas ahora está tomando meses o más para que un menor pueda ser reunificado con un familiar en Estados Unidos.

«El gobierno ha incrementado los requisitos, pidiendo identificaciones y pruebas de ingresos, también hemos visto casos donde padres o patrocinadores han sido detenidos por el gobierno durante este proceso, lo que ha aumentado el miedo y reducido la participación en este programa», dijo.

Explicó que los recortes federales a programas que asisten a estos menores a recibir asistencia legal ha tenido un severo impacto ya que es difícil proporcionar asistencia legal a todos.

«Muchas veces estos niños no se quedarán en Arizona, lo que significa que sus casos serán enviados a otras cortes y tendrán que buscar representación legal en otros estados», subrayó.

Por su parte, Carolina Silva, quien coordina programas de ayuda para jóvenes en las escuelas públicas en Tucson, dijo que los operativos migratorios que lleva a cabo prácticamente todos los días la Administración Trump que ha resultado en la detección y separación de familias está teniendo un severo efecto en estudiantes y jóvenes sin importar su estatus migratorio.

«Tenemos casos de estudiantes que no quieren venir a la escuela por miedo, otros jóvenes que deberían estar estudiando y pensando en ir al colegio, ahora deben de trabajar y ayudar a sus hermanos menores porque uno o ambos de sus padres ha sido deportado», indicó Silva. EFE/ir