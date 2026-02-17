Denuncian que joven muere en Roatán por no poder pagar traslado aéreo de emergencia

Tegucigalpa- Desde Roatán se denunció la muerte de Diana Lorena Hernández Moradel, una joven de 27 años que falleció en el hospital local tras padecer una malformación congénita cerebral y no lograr ser trasladada a tiempo a un centro hospitalario en Tierra Firme.

Según la información brindada por familiares, la joven debía ser evacuada desde el domingo 15 de febrero hacia un hospital especializado, pero no contaban con los recursos económicos necesarios para costear el traslado aéreo en un avión de emergencia de la Fuerza Aérea Hondureña.

El costo del pasaje, que anteriormente era de 17,300 lempiras, aumentó recientemente a 25,578 lempiras, una cantidad imposible de cubrir para la familia en medio de la urgencia médica. Mientras los parientes buscaban desesperadamente reunir el dinero, los médicos del hospital de Roatán hicieron todo lo posible por mantenerla con vida.

Sin embargo, ante la falta del traslado, Diana Lorena sufrió un paro respiratorio y falleció, dejando a su familia sumida en el dolor y la impotencia.

Este caso refleja el drama humano que viven a diario los habitantes de las Islas de la Bahía, donde la ausencia de un sistema de transporte de emergencia accesible puede significar la diferencia entre la vida y la muerte cuando se requiere atención especializada en hospitales de Tierra Firme.LB