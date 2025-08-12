Denuncian que Isis Cuéllar sigue como coordinadora departamental de Libre en Copán

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Víctor Hugo Romero aseguró que la vicepresidente del Congreso Nacional, Isis Cuéllar, protagonista del escándalo del video-cheque señalado como acto de corrupción, sigue como que nada en Copán, fungiendo como coordinadora departamental.

“Aquí nadie ha venido a ponerle mano a esto, no nos han llamado, yo soy diputado suplente (de Isis Cuéllar), está el diputado Javier Tigueros que hemos sido miembros leales al presidente (Manuel) Zelaya y a la abogada Rixi Moncada, no nos toman en cuanta, esto quiere decir que la diputada Cuéllar sigue con el poder, ella es la que maneja los hilos en Copán y ella es la que quita y pone en las instituciones del gobierno”, reiteró Romero.

La denuncia del parlamentario evidencia que no se cumplió el anuncio que realizó, a inicios de julio, la candidata a designada presidencial Angélica Álvarez quien mediante un video aseguró que Libre había tomado la firme decisión de suspender a Cuéllar de sus cargos dentro de Libertad y Refundación, y del Congreso Nacional.

Como se recordará, el nombre de Isis Cuéllar trascendió tras la filtración de un video donde el ahora exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona y la diputada, detallan los entresijos de una trama para disponer de fondos públicos, presuntamente, para cuadros de la campaña política del partido Libre.

Pero según Romero nada ha cambiado en Copán y advirtió que si el coordinador de Libre, Manuel Zelaya no pone mano en esa situación, “el partido en Copán está en calamidad”, dijo al agregar que la población de ese departamento está molesta porque ese caso ha manchado al partido. VC