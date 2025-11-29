Denuncian que implicados de “cheque video” ofrecen dinero a cambio de voto por candidato oficialista a alcaldía de San Agustín

Copán – El candidato a la alcaldía de San Agustín de Copán, Melvin Roberto Paredes, denunció en las últimas horas que activistas del Partido Libertad y Refundación (Libre) andan ofreciendo dinero a las familias a cambio de un voto por el aspirante oficialistas.

– Muy campante la diputada Isis Cuéllar hace proselitismo para asegurar su reelección en el Congreso de la República, pese al escándalo del Cheque Video.

“Nos han llegado pruebas que activistas de Libre, incluso familiares del candidato a alcalde, andan ofreciendo cinco o diez mil lempiras a las familias por cada voto”, declaró Paredes.

Afirmó que estas personas están involucradas en el escándalo del “cheque video” de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que salpica a la diputada de Libre, Isis Cuéllar.

Cabe recordar que el caso del “cheque video” es un video de una conversación telefónica entre la diputada Isis Cuellar, con el ahora exministro de Sedesol José Carlos Cardona, que acuerdan el uso de fondos estatales para el manejo de campaña de esta institución política en el departamento de Copán.

En ese sentido, Paredes consideró que estos hechos son delitos electorales que deben ser denunciados e investigados por las autoridades competentes.

Comentó que nunca se había visto un gobierno hacer una campaña de forma tan descarada.

El también diputado indicó que se está distribuyendo dinero del bono cafetalero a cambio de voto, incluso en temporadas de no fertilización y a personas que no lo necesitan. AG