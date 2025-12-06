Denuncian que Hospital de Puerto Lempira lleva tres semanas sin fluido eléctrico

Tegucigalpa – En medio de la incertidumbre electoral, hay emergencias que no pueden esperar, señaló la diputada del Partido Liberal, Erika Urtecho, tras denunciar que el Hospital de Puerto Lempira lleva tres semanas sin energía eléctrica por las noches.

A través de sus redes sociales, la diputada indicó que los médicos llevan tres semanas atendiendo partos, emergencias y pacientes graves en la oscuridad.

“Tres semanas poniendo vidas en riesgo real. Esto no es política”, arguyó.

Acto seguido dijo que esto es salud pública, responsabilidad y humanidad.

“Exigimos al ente competente una solución inmediata a la problemática que están viviendo los misquitos con el fluido eléctrico en el Hospital de Puerto Lempira”, apuntó. IR