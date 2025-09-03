Denuncian plan para asesinar enfermeras, Policía lo niega 

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), Josué Orellana, denunció este martes un plan de la Secretaría de Seguridad para asesinar enfermeras, en el marco de un conflicto laboral que no parece encontrar respuestas.

Orellana denunció que «hay un plan para asesinar enfermeras o meterlas presas por asistir a las tomas, pero van a tener que despedir a las 7 mil enfermeras».

La denuncia fue formulada cuando una enfermera resultó severamente golpeada por agentes del orden tras una protesta en el puente La Democracia en El Progreso, Yoro.

Esta es la enésima protesta nacional de las enfermeras exigiendo respeto a sus derechos laborales. Ante tal situación la ministra de Salud Carla Paredes afirmó que iniciarán las audiencias de descargo contra el gremio.

Por su parte, el titular de Seguridad, Gustavo Sánchez, negó que desde esa dependencia del Estado se quiera asesinar a las enfermeras.

«Hay que estar mal de la cabeza y del corazón para emitir esas declaraciones», señaló.

Afirmó que lo único que hacen ellos es garantizar la libre locomoción cuando una carretera es tomada por manifestantes.

Las enfermeras continuarán este miércoles con las medidas de presión para que el gobierno a través del sistema sanitario cumpla con los acuerdos pactados.

Este día las enfermeras paralizaron los turnos A y B en todos los centros asistenciales del país. IR