Denuncian “piñata” de nombramientos sin concursos de jueces y magistrados en la CSJ

Tegucigalpa – La jueza Ana Cardona denunció este jueves “una piñata” de nombramientos sin concursos de jueces y magistrados en el Poder Judicial hondureño.

Cardona, que aspira a la presidencia del Colegio de Abogados de Honduras, reveló que las máximas autoridades del Poder Judicial realizan nombramientos de jueces y magistrados sin seguir los procesos que la ley manda.

Pidió a las autoridades a parar los abusos en ese poder del Estado, al tiempo que anunció protestas en las instalaciones judiciales para expresar el rechazo de los funcionarios.

“Continúa la piñata en el Poder Judicial en nombramiento de Jueces y Magistrados sin concurso. Un nombramiento más de dedo, por amistad o por afinidad política y nos vamos a la manifestación en todos los edificios del Poder Judicial. No más abuso”, manifestó. JS