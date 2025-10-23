Denuncian falta de medicamentos en Hospital San Felipe

Tegucigalpa- Pacientes del Hospital San Felipe denunciaron este jueves la falta de medicamentos en el centro asistencial.

“Aquí están comprando puertas de vidrio caras y no hay medicamento, no hay nada”, señaló una de las denunciantes.

Indicó que consultó si había irbesartan el medicamento que más se busca y no hay.

Asimismo, no hay doxium, ácido fólico, tiamina, alfuzosina, betametasona.

Señaló que los pacientes llegan a la ventanilla de farmacia para encontrar no hay.

El llamado es a las autoridades sanitarias para que abastezcan de medicamentos los centros hospitalarios del país.

La denunciante apuntó que son cientos los pacientes que llegan a su consulta, pero al momento de reclamar el medicamento se llevan la sorpresa que no hay, ni los medicamentos más esenciales. IR