Denuncian falta de medicamentos en el Hospital Escuela

Tegucigalpa – Varios pacientes del Hospital Escuela denunciaron este lunes que no recibieron los medicamentos que les fueron indicados por los médicos.

“Me indicaron seis medicamentos, pero solo hay aspirina”, reclamó Reina, una paciente que llegó desde Yoro.

Otra hondureña que llegó desde la colonia El Carrizal, de Distrito Central, dijo que después de hacer fila por un buen rato, en la Farmacia fue recibida con un no hay. “No hay medicamentos, hice esa gran fila y pague y no hay y necesito ese medicamento, no lo puedo comprar afuera porque no estoy trabajando”, relató.

Cientos de personas llegan diariamente al Hospital Escuela en busca de atención hospitalaria procedentes de varios sectores del país, mientras desde la sociedad civil reclaman que el panorama para el segundo semestre del 2025 será terrible señalando que no ha habido compra de medicamentos. VC