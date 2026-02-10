spot_img
Internacionales

Denuncian el presunto secuestro de la senadora indígena colombiana Aída Quilcué

Por: EFE

Bogotá – La senadora indígena colombiana Aída Quilcué, cercana al presidente Gustavo Petro, y miembros de su equipo de seguridad fueron presuntamente secuestrados este martes en una carretera del convulso departamento del Cauca, del que es oriunda, denunció su equipo de trabajo.

«Informamos a la opinión pública que la Senadora Aída Quilcué y su esquema de seguridad presuntamente han sido secuestrados en el tramo Inzá-Totoro, Cauca. Solicitamos la mayor colaboración sobre información de la integridad de la senadora y su esquema de seguridad», expresó el equipo de la dirigente en X. JS

