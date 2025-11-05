Denuncian detención de 14 hondureños en El Salvador

San Pedro Sula– Vecinos de la colonia 24 de Abril de Cofradía, Cortés, están intranquilos porque varios residentes se encuentran detenidos injustamente en El Salvador.

Se trata de 14 hondureños, entre ellos 7 miembros de una iglesia evangélica que fueron detenidos y acusados de pertenecer a una estructura criminal.

Los vecinos aseguran que las autoridades salvadoreñas los acusan injustamente y esperan que los liberen cuanto antes porque solamente se dedican a vender alfarería en Guatemala y El Salvador.

Según los familiares y amigos de los detenidos ellos se dedican a vender alfarería y habían ido a El Salvador a promocionar su mercadería, sin embargo fueron detenidos por las autoridades.

Los familiares pidieron apoyo a las autoridades gubernamentales ya que los acusan de pertenecer a estructuras criminales y son hombres de iglesia y trabajadores. IR