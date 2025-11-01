Denuncian detención arbitraria de tres garífunas en Triunfo de la Cruz

Tegucigalpa – Aproximadamente a las 6.00 la tarde del viernes en la Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz fueron detenidos arbitraria e ilegalmente por la Policía Nacional tres garífunas, denunciaron dirigentes de la zona.

Se trata de David Aurelio López Ortiz, Luis Alberto Guzmán y Ramsis Joel Ventura Aranda, quienes fueron presuntamente fueron detenidos sin orden judicial y sin siquiera ser informados del motivo de su arresto.

Los referidos estaban descargando un camión en la zona del estero cuando llegaron unos 12 agentes a aprehenderlos.

Alfredo López dirigente de la comunidad presentó anoche mismo un recurso de habeas corpus a favor de los detenidos en el Juzgado de Letras Seccional de Tela.

Exigimos la Liberación Inmediata de nuestros compañeros, David Lopez, Luis Guzman, Ramsis Ventura, detenidos por la policia de Tela desde anoche, sin una orden judicial, protegiendo los interes de Luis Madrid, quien acaparó tierras de Triunfo de la Cruz. Cumplimiento sentencia YA pic.twitter.com/FuyPamoCgu — Miriam Miranda (@baraudawaguchu) November 1, 2025

“Exigimos la Liberación Inmediata de nuestros compañeros, David López, Luis Guzmán, Ramsis Ventura, detenidos por la Policía de Tela desde anoche, sin una orden judicial, protegiendo los intereses de Luis Madrid, quien acaparó tierras de Triunfo de la Cruz. Cumplimiento sentencia YA”, posteó la líder garífuna Miriam Miranda en su red social X. JS