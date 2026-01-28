Denuncian desaparición del periodista Alexis Urbina desde el lunes 26 de enero en La Mosquitia  

Tegucigalpa- Familiares y amigos del periodista Alexis Urbina denunciaron la desaparición del comunicador en Gracias a Dios, desde el lunes 26 de enero del presente año se desconoce su paradero.

–La comunidad hondureña se encuentra en alerta tras la desaparición del reconocido periodista don Alexis Urbina Baca.

Según informaron sus familiares, Ubina asistió el pasado domingo a la toma de posesión de alcaldes en Juan Francisco Bulnes, en la ceremonia de la alcaldesa abogada Elba Romero.

Desde el lunes 26 de enero, no se ha tenido contacto con él, lo que ha generado gran preocupación entre sus allegados y colegas.

Se desconoce si durante su regreso perdió su teléfono móvil o si ocurrió algún incidente, ya que su celular se encuentra apagado y no hay información sobre su paradero.

La falta de noticias ha encendido las alarmas y ha movilizado a familiares y amigos a solicitar la colaboración de la población para obtener cualquier información que pueda ayudar a localizarlo. IR