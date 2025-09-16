Denuncian altercado e intento de alterar cronograma en la bodega tecnológica del CNE

Tegucigalpa – Este lunes ocurrió un incidente en las bodegas tecnológicas del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el Instituto de Formación Profesional (Infop) donde se dañó una impresora e intentó alterar el cronograma.

Así lo manifestó el gerente de proyectos de configuración de equipos del CNE, Daniel Aparicio, quien comentó que empleados del despacho del consejero Marlon Ochoa provocaron el incidente.

“El altercado que se tuvo el día de hoy (lunes) es que unos compañeros quisieron afectar el plan de trabajo y poner a cargar otro equipo que no está contemplado en la siguiente fase del proyecto”, relató Aparicio.

Señaló que estos empleados están incumpliendo con el cronograma establecido y actúan bajo órdenes ajenas.

Mientras que la consejera Cossette López solicitó que se remita un informe sobre los hechos del 15 de septiembre en la bodega tecnológica del CNE.

Indicó que un grupo de empleados encabezado por el ingeniero Gerardo Rodríguez intentaron alterar el cronograma de trabajo establecido por los codirectores de sistema y estrategias del CNE con acercamientos violentos y censurables en el entorno del trabajo.

López detalló que el informe debe contener registro en video de los incidentes, confirmación de las actividades que se estaban desarrollando en la bodega e identificación de las personas involucradas en los hechos, incluyendo la identificación del sujeto que dañó la impresora. AG