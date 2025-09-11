Denuncian agresión de policías a dos menores en celebración del Día del Niño en San Francisco de Opalaca

Tegucigalpa – Este miércoles se denunció que agentes de la Policía Nacional agredieron a dos menores de edad en una celebración del Día del Niño en el municipio de San Francisco de Opalaca, departamento de Intibucá, occidente de Honduras.

Se informó que una patrulla de la Policía pasó cerca de un centro de educación básica José Cecilio del Valle en la comunidad de Agua Caliente donde estudiantes y docentes celebraban el Día del Niño.

En el momento que la patrulla circulaba cerca del lugar, jóvenes empezaron a silbarles, el vehículo se detuvo y agentes comenzaron a golpear a dos jóvenes que son alumnos del tercer ciclo común.

Los heridos responden a los nombres de Adonis Gómez y Marlon Joel Gutiérrez, uno de ellos fue llevado inconsciente hacia un centro asistencial.

Los habitantes de la comunidad levantaron un acta y anunciaron que interpondrán una demanda ante la Fiscalía. AG