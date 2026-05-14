Denuncian a exgerente de HONDUTEL por presunta malversación y fraude en pagos salariales

Tegucigalpa- Por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios fue denunciado el exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), José Antonio Morales, ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) del Ministerio Público (MP).

De acuerdo con la denuncia presentada ante el Ministerio Público, existirían supuestas irregularidades en los procesos de tramitación y pago de adelantos salariales y del décimo cuarto mes dentro de HONDUTEL, acciones que habrían provocado afectaciones al patrimonio de la estatal y de sus empleados.

El documento también señala que la denuncia incluye a otros servidores públicos que habrían participado en dichos procesos administrativos.

“Denuncia por posibles actos constitutivos de delitos, atentado de malversación por aplicación oficial diferente, fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio del patrimonio de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones y de sus empleados”, reza parte del escrito presentado ante la Fiscalía.

Las autoridades confirmaron que el expediente ya fue recibido por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), instancia que deberá desarrollar el análisis correspondiente e iniciar las investigaciones del caso.

Hasta el momento, no se ha informado sobre requerimientos fiscales o medidas judiciales relacionadas con la denuncia; tampoco se conoce la reacción del exfuncionario.LB