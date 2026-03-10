Denuncian a diputado de Islas de la Bahía por amenazas a periodistas

Tegucigalpa – Amada Ponce, directora ejecutiva del Comité por la Libre Expresión (C–Libre), interpuso una denuncia contra el actual diputado del departamento de Islas de la Bahía, Stephen García por amenazas a la prensa.

Según detalló Ponce, el diputado mantiene amenazado a varios periodistas de la isla quienes empezaron a realizar preguntas e investigar la muerte de una fémina que no pudo ser sacada de la Isla por falta de un avión ambulancia de ese sector insular del país.

Ponce indicó que el diputado amenazó por teléfono a cuatro periodistas, por lo que hoy hay una protesta de micrófonos caídos.

“Se está coartando la libertad de expresión y de prensa de los colegas en Islas de la Bahía por esta persona, por lo que lo hemos denunciado por amenazas y coacción”, señaló.

El diputado ha tomado la terrible decisión de amenazar a los periodistas y es por ello que acompañó a la asociación de periodistas de la isla a interponer la denuncia respectiva, manifestó.

Apuntó que en el presente año se reportan más de una veintena de amenazas contra periodistas a nivel nacional, sin embargo, lamentó que hay muchos periodistas que no quieren denunciar las amenazas que reciben por funcionarios o cualquier otra persona. IR