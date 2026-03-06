Denuncia de magistrado Padilla evidencia politización del sistema en la CSJ: abogado Berganza

Tegucigalpa – A criterio del abogado penalista Juan Carlos Berganza la denuncia del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Luis Fernando Padilla, en torno a nombramientos a discreción en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sólo evidencia la politización del sistema de justicia.

“La denuncia del magistrado es algo que debe moverle el piso porque está señalando algo terrible como la politización del sistema”, dijo a periodistas.

(LEER): Presidenta de la CSJ nombró personal a discreción después que el Congreso legisló para ponerle alto: magistrado Padilla

El también exjuez de la República, expuso que en los últimos años han ocurrido nombramientos directos sin que los candidatos pasen por los exámenes para verificar si son aptos para optar a estos cargos.

Berganza señaló que esta situación perjudica la impartición de la justicia porque se encuentra con jueces que no tienen el conocimiento de la materia y el sistema está politizado.

Indicó que se deben examinar estos nombramientos para revisar si las personas nombradas tienen la capacidad, sus antecedentes y hojas de vida para verificar si son aptos para el cargo.

El profesional del derecho, puntualizó que los nombramientos a discreción son evidentes porque se encuentran en los juzgados a jueves que solo dictan medidas de prisión preventiva porque es lo más sencillo de hacer y no hacen un análisis del expediente y de aplicar lo que la norma establece.

Añadió que esta situación también abarca la Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada porque automáticamente ratifican la medida de prisión preventiva, y los abogados defensores tienen que recurrir a la Sala de lo Penal. AG