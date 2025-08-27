Denuncia de fiscal de EEUU “es algo que todos sabíamos”: Carlos Chajtur 

Tegucigalpa – Para el abogado Carlos Chajtur lo que ha dicho la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi y otros funcionarios estadounidenses “es algo que ya todos sabíamos, es un hecho que no se puede negar, el Cartel de los Soles aunque pretendan hacerle creer a la gente que no existe, claro que existe”, aseguró al agregar que incluso se fortaleció durante la presidencial del fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez.

El profesional del derecho dijo además, que el Cartel de los Soles “comenzó sus vínculos con el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, quien a la semana de haber asumido el poder, le llegó un jet privado que aterrizó en Toncontín sin que nadie le pusiera ningún tipo de control”.

“El dinero del narcotráfico ha servido para instaurar el socialismo del Siglo XXI en la región, sin embargo, esa matriz política ideológica hoy se está revirtiendo y están perdiendo fuerza en todos los países de Latinoamérica donde tenían presencia”, expresó.

Chajtur es de la opinión de que en la actualidad, Honduras no tiene un Ministerio Público, “nosotros no tenemos un fiscal general, nosotros lo que tenemos en este momento es un funcionario obediente a las directrices del partido del gobierno, no a lo que manda la ley, lo que manda la Constitución”, reclamó.

“Hoy lo que tenemos es una persona que le hace los mandados al partido de gobierno sin importar de lo que se trate, esto es tan grave como el hecho que tenemos tres presos políticos en el país, tres personas que fueron acusadas de asociación terrorista, que no tenían ninguna vinculación entre ellos, eso es grave”, dijo.

El profesional del derecho observó que el mensaje que manda esta situación es que cualquiera que se oponga al régimen Zelaya Castrista, puede correr la misma suerte que Perfecto de Jesús Enamorado Paz, Antonio David Kattán Rivera y Arcadio Corrales Estrada, “persecución y encierro”, advirtió. PD