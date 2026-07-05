Dentro de vivienda ultiman a balazos a pareja en Santa Bárbara

Santa Bárbara – Una pareja fue ultimada a balazos en las últimas horas en el barrio Las Delicias en el municipio de Trinidad en el departamento de Santa Bárbara, occidente de Honduras.

Las víctimas fueron conocidas como Lourdes Mairena Rápalo y Alex Bertrand.

El crimen ocurrió en horas de la madrugada cuando sujetos armados ingresaron a la vivienda a ultimar a la pareja y dejar herido a un menor de edad.

Las autoridades policiales se hicieron presentes en la escena del crimen poco después de reportarse el hecho para realizar las indagaciones iniciales y el respectivo levantamiento de los cuerpos.

Un promedio de seis personas muere diariamente en hechos violentos, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG