Dentro de Secretaría de Planificación había contratados venezolanos y cubanos mediante convenio con terceros

Tegucigalpa – La Secretaría de Planificación Estratégica en la administración de Xiomara Castro (2022-2026) contrató a ciudadanos cubanos y venezolanos como empleados de esta institución política mediante un convenio con una institución extranjera.

Así lo manifestó el miembro de la Comisión Liquidadora de la Secretaría de Finanzas, Leonel Núñez, quien indicó que dentro de la Secretaría de Planificación Estratégica no había planilla.

“El pago se hacía mediante un convenio con otras instituciones no gubernamentales en donde se depositaba el dinero y ellos hacían el pago”, declaró

Detalló que existen cláusulas que no permiten revelar cuántos empleados había y cuanto devengaban.

Núñez indicó que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) le solicitó información, pero que es difícil proporcionarle porque no existe documentación.

Señaló que había una unidad de cubanos que prácticamente ordenaban las directrices del canal de televisión y la radio del Estado, convirtiéndolas en un “call center” o lugares de respuestas para atacar a la oposición política. AG