“Dentro de la portuaria encontramos todo tipo de tráfico”: Yaudet Burbara

Tegucigalpa – El gerente de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), Yaudet Burbara denunció que dentro de la institución se está poniendo orden porque encontraron tráfico de armas, de drogas, de personas y se está trabajando en conjunto con el gobierno de Estados Unidos.

Señaló que había una vulnerabilidad muy fuerte, pero ya se está retomando el control y las autoridades del Ministerio Público están trabajando en la identificación de personas que estarían detrás de este tráfico.

En ese sentido, se está trabajando en temas de seguridad porque también se está registrando tráfico y lo vamos arreglar muy pronto, reiteró.

Se está ordenando la administración, dijo ya se arregló lo administrativo donde habían 100 personas que no se encontraban en sus puestos de trabajo.

“Estamos esperando la asignación presupuestaria para trabajar en la ampliación de los puertos”, sostuvo.

Afirmó que se están haciendo todos los esfuerzos para tener la seguridad de tener un puerto con alta tecnología. IR