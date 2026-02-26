Dentro de la brigada de médicos cubanos había personal de otras áreas, revela viceministro de Salud

Tegucigalpa – El subsecretario de Salud, Eduardo Midence, reveló este jueves que en la brigada de médicos cubanos en Honduras había electricistas, comunicadores y un economista.

“Se identificó que no todos los integrantes correspondían al área médica especializada”, dijo Midence.

Comentó que dentro de la brigada había dos electricistas, dos comunicadores y un economista.

Midence reiteró que la brigada médica cubana consistía de 172 colaboradores en la que se erogaba mil 600 dólares en cada miembro.

El funcionario estimó que el ahorro anual por la cancelación del convenio de la brigada de médicos cubanos será de 95 millones de lempiras.

Confirmó que tras notificar a la brigada de la cancelación del convenio, los médicos cubanos decidieron abandonar las clínicas sin rendir cuentas ni que hubiera espacio de transición-

“Estamos un poco tristes porque a partir de una comunicación verbal, estos colaboradores abandonaron sus puestos de trabajo y cerraron de manera unilateral los centros de oftalmología”, reclamó.

Según Midence, tenía que haber un espacio de 90 días para la transición en la prestación de servicios.

Indicó que con los recursos financieros, se contratará médicos generales, especialistas, enfermeras, técnicos en enfermería, sub especialistas y otros. AG