Dentro de 15 días se aprobará el Presupuesto General 2026, anuncia Zambrano

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano dijo este domingo que dentro de 15 días se aprobará el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2026.

– El proyecto de presupuesto 2026 ronda los 469 mil millones de lempiras, pero se estima bajará a 415 o 420 mil millones de lempiras.

“Creería que en una o dos semanas estaríamos aprobando el Presupuesto General”, declaró.

En torno a las transferencias municipales, el jefe del Legislativo citó que la administración anterior quedó debiendo alrededor de 2 mil millones de lempiras, por lo que el viernes antepasado se pagaron 700 millones y la secretaría de Finanzas programará los siguientes desembolsos.

Mientras, por los embargos que sufren algunas alcaldías, refirió que estará aprobando algo relacionado a que estas comunas no sean embargadas en 100 % de las transferencias, si no que sea hasta de 50 % y que de esa forma queden recursos para la inversión en los municipios.

Sobre las conciliaciones a demandas laborales contra el Estado, refirió que se prevé autorizar al Procurador General de la República para que las lleve a cabo y de esa forma disminuir el impacto a las finanzas del tesoro público.

“Lo que queremos que el gobierno de Papi (Asfura) le cumpla al pueblo. En el tema de Salud ya se aprobó el decreto de emergencia y esperamos que se implemente pronto, lo mismo que lo concerniente a la red vial para se haga contratación directa por parte de la SIT para intervenir las carreteras”, explicó.

Zambrano mencionó que desde el Congreso han enviado mensajes de tolerancia política para construir agendas a favor de Honduras. “Hemos construido el espacio de participación de los diputados de todas las bancadas para que al final se tomen las mejores decisiones, es lógico que habrá unanimidad en algunos temas, pero no en otros”, apuntó.

Sobre la norma transitoria para quitar facultades administrativas a la titular de la Corte Suprema de Justicia, refirió que era un clamor para llevar certidumbre a ese poder del Estado. JS