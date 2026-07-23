Dengue tipo 3 aumenta el riesgo de complicaciones y muerte, reitera doctor Umaña

Tegucigalpa- El médico hondureño Carlos Umaña alertó a la población sobre el incremento de casos de dengue en el país y advirtió que la circulación predominante del serotipo 3 podría generar cuadros más complicados, especialmente en personas que ya han padecido la enfermedad anteriormente.

-No minimizar el dengue reitera el también diputado, las complicaciones del dengue serotipo 3 pueden llevar a la muerte.

Umaña explicó que muchos hondureños que han tenido dengue en años anteriores probablemente fueron afectados por los serotipos 1 y 2; sin embargo, señaló que actualmente existe una preocupación debido a que el serotipo 3 no encuentra suficiente inmunidad en la población.

«Este año no debe minimizarse el dengue. Las personas que ya tuvieron dengue tipo 1 y 2 y ahora se infectan con el tipo 3 tienen mayores posibilidades de presentar complicaciones e incluso morir «, manifestó el galeno.

El especialista indicó que el riesgo principal no está únicamente en la cantidad de casos, sino en el aumento de pacientes que podrían desarrollar cuadros graves, por lo que pidió a la población mantenerse alerta y acudir a los centros de salud ante los primeros síntomas.

Asimismo, hizo un llamado a eliminar los criaderos del zancudo transmisor del dengue, mantener las medidas de higiene y prevención en los hogares y comunidades, ya que estas acciones representan la principal herramienta para reducir la propagación de la enfermedad.

«Hay que eliminar los criaderos y aplicar todas las medidas de prevención. La lucha contra el dengue inicia en nuestros hogares y nuestras comunidades», enfatizó Umaña.LB