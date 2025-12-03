Demostramos al mundo que podemos hacer las cosas bien, señala expresidente del Cohep sobre las elecciones

Tegucigalpa – El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Eduardo Facussé, señaló este miércoles que las elecciones generales 2025 fue una demostración que Honduras puede hacer las cosas de manera correcta.

“Le demostramos al mundo a nivel internacional que podemos hacer las cosas bien, y ahora estamos esperando quién queda en la presidencia y en la distribución de todos los candidatos”, dijo a periodistas.

Comentó que el pasado domingo fue una demostración cívica de los hondureños.

Facussé indicó que los hondureños estaban temerosos que podría pasar después de las elecciones ante una posible convulsión social, pero que la jornada electoral se desarrolló de manera pacífica y que hubo entendimiento.

Por otro lado, se refirió a la derrota del oficialismo y señaló que si Libertad y Refundación (Libre) no cambia de actitud o se pone a tono con la tendencia en Latinoamérica, seguirá con la ruta de sumarse a los perdedores.

Indicó que estas elecciones reflejan que el caudal de Libre sólo es de 450 mil votos.

“Como gobierno fueron fracaso, el reflejo es el Congreso Nacional y su presidente no sale electo por su mala gestión”, sostuvo.

Asimismo, criticó al general Roosevelt Hernández por politizar las Fuerzas Armadas y actuar inconscientemente en el proceso democrático y no respetar la Constitución de la República.

Manifestó que el general Hernández cometió muchos errores y que lo está lamentando la cúpula militar.

El expresidente del Cohep exhortó a que haya un cambio radical en las Fuerzas Armadas en comparación de lo que estaba haciendo y que los nuevos comandantes pueden hacerlo bien.

Finalmente, consideró que el nuevo gobierno debe seguir manteniendo relaciones diplomáticas con China y ver la forma de cómo sacarle provecho.

Mencionó que Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas con China y comerciales con Taiwán, y que Honduras puede tener ese mismo comportamiento. AG