Daniel Meza Palma

La demografía es el estudio estadístico de una colectividad humana, referido a un punto en el tiempo o a su evolución. Linda con temas tecnológicos y de comportamiento, políticas públicas, su financiamiento y temores infundados.

Según un informe de CELADE-CEPAL referido a 1988-1993 la relación de dependencia (población de 0-14 y 65 años y más, respecto de la población de 15-64 años) y de rejuvenecimiento (proporción de menores de 15 años entre la población de 15 años y más de edad), presenta valores relativamente elevados (66.5 y 112.1 por ciento) comparados con la relación de envejecimiento (porcentaje de población de 65 años y más, respecto de la población menor de 65 años), 3.0 por ciento, durante los años del quinquenio 1988-1993. De acuerdo con esta hipótesis, tanto la relación de dependencia como la de rejuvenecimiento en este estrato presentarían una reducción aproximada del 10 por ciento en el siguiente quinquenio. Situación que implica un incremento de la población en edad de suministrar la mano de obra para la producción de bienes y servicios, respecto de la población dependiente.

30 años después del mencionado estudio, la relación de dependencia por sexo para 2022 y 2025 era: hombres 40%, mujeres 29,1%; y hombres 38,4%, mientras que mujeres 37,8%, respectivamente. Solo alrededor del 10% de la población adulta tiene acceso a la jubilación.

La nación hondureña está conformada por la tríada: población, gobierno y territorio. En la cúspide debe estar la población, un criterio no compartido necesariamente por quienes asaltan el poder y se ensañan con la gente negándoles los medios de vida básicos para su desarrollo creciente y la satisfacción de sus necesidades.

Indicadores demográficos de Honduras para 2025 incluyen una población de aproximadamente 10.659.000 personas, una tasa de fecundidad de 2,1 hijos por mujer y una urbanización del 58,3%.

Honduras Población y Densidad 2025

Población total: estimada en 10.659.000 personas.

Densidad de Población: Aproximadamente 95 habitantes por km², indica una distribución moderada de la población en el territorio.

La tasa de crecimiento poblacional en Honduras para 2025 se estima en un 1,6% anual. Aunque el crecimiento ha disminuido en comparación con décadas anteriores, sigue siendo significativo (emigración).

Estructura Demográfica

Edad mediana: 4.2 años, sugiere una población joven.

Tasa de Fecundidad: La Tasa Global de Fecundidad (TGF) de 2,1 representa el nivel de reemplazo, es decir, el número promedio de hijos por mujer necesario para mantener la población sin inmigración.

Urbanización: Aproximadamente 58,3% de la población vive en áreas urbanas, con un creciente movimiento hacia las ciudades.

Indicadores Económicos y Sociales

Índice de Desarrollo Humano (IDH): Bajo, que indica desafíos en la calidad de vida de sus habitantes.

Pobreza: Se han “reportado” reducciones en los niveles de pobreza, con un descenso de 13.5 puntos en la pobreza general y 15.4 puntos en la pobreza extrema.

La tasa de mortalidad en Honduras se estima en 4,57 muertes por cada 1.000 habitantes, que representa un incremento de 0,57% respecto al año 2024, cuando la tasa fue de 4,54 por cada 1.000 habitantes. Esta cifra es el número de muertes ocurridas durante el año por cada 1.000 habitantes estimados a mitad de año y se utiliza para calcular el crecimiento natural de la población al restar la tasa de natalidad.

Mortalidad contexto histórico y comparativo

En los últimos años, la tasa de mortalidad en Honduras ha mostrado variaciones: en 2023 fue de 4,48 y en 2022 de 4,44 por cada 1.000 habitantes. La mortalidad ajustada por edad en 2019 fue de 8,1 por 1.000 habitantes, con una disminución del 2,4% respecto al año 2000 (paho.org). Las causas de mortalidad incluyen enfermedades no transmisibles (71,4% en 2019), enfermedades transmisibles (10,7%) y causas externas como accidentes y homicidios (17,9%, paho.org.

Mortalidad por causas específicas