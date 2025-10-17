Demián Bichir interpreta la “valentía” de los migrantes mexicanos en Black Phone 2

Ciudad de México – Interpretando a un mexicano con un pasado turbulento y rehabilitado en la sociedad, el actor Demián Bichir afirmó este viernes que su papel en la segunda parte de la película de terror «Black Phone 2» representa la “valentía” de los mexicanos que “arriesgan su vida dejando todo lo que tienen a atrás” para llegar a Estados Unidos.

En la piel de Mando, un “valiente” monitor de un campamento de invierno, Bichir afirmó que aceptó el papel por “esa analogía” que existe entre su personaje y quienes migran al país norteamericano para buscar un futuro mejor.

“Es una forma de dejar claro exactamente quiénes somos nosotros, los que nos atrevemos a cruzar la frontera (…). De eso estamos conformados y esa es la sangre que ha llegado a la sociedad estadounidense”, subrayó el actor durante una entrevista concedida a EFE.

Bichir afirmó que en EE. UU. existe una “doble moral que constantemente dice: ‘Váyanse, pero los necesitamos’”, a la vez que criticó los “discursos políticos absurdos, obtusos y completamente inútiles” basados en esos mensajes.

“Esta comunidad de seres humanos está ahí para hacer la vida mejor de todos, y no nos vamos a ir”, sentenció el que fue el segundo mexicano en la historia en estar nominado en los Oscar en la categoría de mejor actor, por su papel en ‘A better life’ (Una vida mejor, 2011).

Además del personaje, el mexicano explicó su interés en la película porque “no es el típico cine de terror (…), es cine al más alto nivel”.

Dirigida por Scott Derrickson, ‘Black Phone 2’ narra, tres años después de que Finn (Mason Thames) consiguiera huir de su secuestrador, cómo él y su hermana Gwen (Madeleine McGraw) se vuelven a enfrentar a la sobrenatural amenaza del asesino Grabber (Ethan Hawke) durante un campamento invernal para niños.

Haciendo memoria, Demián recuerda pensar al ver la primera parte quería “ser parte de algo así, y cuando leí el guion y me encuentro con esta transportación que han hecho de los personajes de la primera a este mundo completamente nuevo, me pareció brillante”.

Contradiciendo a la expresión de que las segundas partes nunca fueron buenas, Bichir confirmó entre risas que “hay dos ejemplos que tiran por tierra ese dicho: ‘El Padrino y ‘Black Phone 2’”.

La “conmovedora” película, según la calificó el actor, se estrenó este jueves en las salas de cine con el objetivo de repetir el éxito que tuvo su predecesora. EFE