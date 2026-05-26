Dembélé y Hakimi vuelven a entrenar con el PSG

París– El atacante francés Ousmane Dembélé y el defensa marroquí Achraf Hakimi volvieron al entrenamiento colectivo con el París Saint-Germain a cuatro días de la final de la Liga de Campeones contra el Arsenal, indicó el club.

El delantero tenía problemas en la pierna derecha que le obligaron a retirarse del partido liguero contra el París FC del pasado 17 de mayo y el club indicó que estaría «varios días» en reposo.

El propio jugador señaló posteriormente que más que un problema real era precaución.

Hakimi, por su parte, se lesionó en la pierna derecha en el tramo final del partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich el 18 de abril.

El marroquí ya había estado lesionado en el primer tramo de la campaña en un tobillo, lo que le obligó a perderse varios partidos, a lo que se sumó su ausencia para disputar la Copa África de Naciones.

Ambos apuntan a titulares en el once de Luis Enrique para afrontar el Arsenal donde el PSG aspira a sumar su segunda Liga de Campeones consecutiva. EFE/ir