Dembelé, premiado con el The Best al mejor jugador de 2025

Redacción deportes – El francés Ousmane Dembelé, delantero del París Saint Germain, fue galardonado este lunes con el premio The Best al mejor jugador de 2025 que otorga la FIFA en un acto celebrado en Doha.

Dembelé, que fue reconocido en septiembre con el Balón de Oro, precedió en la clasificación del premio a su compatriota Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, y al español Lamine Yamal, extremo del Barcelona.

El francés Ousmane Dembelé gana el premio The Best 2025. #ProcesoDigital pic.twitter.com/y9zKdOkJ1E — Proceso Digital (@ProcesoDigital) December 16, 2025

Dembelé, de 28 años, brilló y fue determinante en la gran temporada pasada cuajada por el París Saint Germain, al contribuir decisivamente a ganar la Ligue 1, la Copa francesa, la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa.

El futbolista de Vernon, exjugador del Barcelona, releva en el palmarés del galardón al brasileño Vinicius Junior, extremo del Real Madrid. JS