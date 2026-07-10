Dembélé dice que jugar una semifinal «es algo excepcional, es la tercera para mí»

Foxborough (EE.UU.) – El delantero francés Ousmane Dembélé destacó este jueves la importancia de alcanzar las semifinales de un Mundial, una ronda a la que el ‘Mosquito’ llega por tercera edición consecutiva y que calificó de «excepcional».

«Estoy muy contento. Sabemos que jugar una semifinal de un Mundial es algo excepcional. Es la tercera consecutiva con la selección francesa desde que estoy en el equipo y estoy muy feliz por esta clasificación», dijo Dembélé en declaraciones en la zona mixta.

Francia derrotó por 2-0 a Marruecos convirtiéndose en la primera selección semifinalista de esta edición de la Copa del Mundo.

«Sabíamos que iba a ser difícil porque (Marruecos) tiene jugadores de calidad, pero mantuvimos la concentración durante todo el partido, incluso después del penalti. Seguimos concentrados en conseguir la clasificación», afirmó.

El delantero del PSG, campeón del mundo en Rusia 2018 y subcampeón en Catar 2022, constató que en cada ronda superada, aumenta la dificultad del rival.

«Nos enfrentamos a jugadores de calidad que militan en los grandes clubes del mundo. Los conocemos bien. Marruecos es un equipo muy peligroso. Creo que es la quinta selección del ránking FIFA, así que es un equipo muy serio», aseguró.

Francia se enfrentará en semifinales al ganador del duelo entre España y Francia, que se enfrentan este viernes en Los Ángeles.

«No tenemos una preferencia para la semifinal. Sabemos que será un partido difícil contra cualquiera. España o Bélgica, veremos quién llega. Lo importante es que estamos en semifinales del Mundial», dijo Dembélé. EFE