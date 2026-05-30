Demandas y mayor reclutamiento del crimen organizado tras disolución del Dipampco, alerta defensor de DDHH

Tegucigalpa – De acuerdo al defensor de derechos humanos, Andrés Pavón, tras la disolución de la Dirección Policial AntiMaras y Pandillas Contra El Crimen Organizado (Dipampco), se esperan demandas al Estados de Honduras y mayor reclutamiento del crimen organizado.

El exembajador de Honduras en Cuba, señaló que varios de los miembros de la ya disuelta Dipampco podrían emprender demandas en contra del Estado de Honduras.

Sin embargo, el mayor riesgo es que todos estos agentes con formación policial sean reclutados por el crimen organizado, dijo.

Recordó que en el pasado Honduras emprendió un proceso de depuración policial y luego muchos de los policías depurados aparecieron como miembros de bandas delictivas.

Ese mismo escenario se podría volver a repetir, alertó Pavón.

El presidente hondureño, Nasry Asfura ordenó cancelar la Dirección Policial AntiMaras y Pandillas Contra El Crimen Organizado (Dipampco), en la última sesión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).

Como estrategia de seguridad, el Gobierno acordó la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen (ANC), una nueva unidad interinstitucional que tendrá la responsabilidad de unificar labores de inteligencia, investigación y operaciones ejecutadas por los diferentes cuerpos de seguridad del Estado. (RO)