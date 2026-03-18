Demandas laborales podrían superar los 25 mil millones de lempiras, advierte titular de Trabajo

Tegucigalpa – Las demandas contra el Estado de Honduras por despidos de empleados públicos podrían superar los 25 mil millones de lempiras, sumando indemnizaciones, pagos retroactivos y embargos por fallos judiciales, advirtió el titular de la Secretaria de Trabajo, Fernando Puerto.

Señaló que al ser cancelados por la vía del despido directo y sin justa causa en algunos casos, han promovido sus demandas, por lo que en los que ya tienen sentencia se han venido realizando los reintegros, pagos de prestaciones, sueldos dejados de percibir.

Indicó que todos esos casos han generado una enorme mora judicial ya que hay audiencias programadas hasta el año 2031 y otras 2032, esto señala que las demandas se tardarían hasta 10 años.

Sostuvo que solo entre 2019 y 2024, los tribunales ordenaron pagos que superan los 12 mil millones, mientras que entre 2022 y 2023 se pagaron más de 4,400 millones de lempiras en indemnizaciones por despidos injustificados.

Advirtió que de continuar esta tendencia, las finanzas del Estado se verán seriamente afectadas, generando presión sobre el presupuesto nacional y la planificación de programas públicos. IR