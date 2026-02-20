Demandas laborales, amenaza a las finanzas del Estado

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla) – Las demandas laborales interpuestas contra el Estado hondureño se han convertido en uno de los problemas más sensibles para la estabilidad fiscal del país. Los constantes embargos derivados de sentencias judiciales están obligando al gobierno a destinar millones de lempiras al pago de indemnizaciones, salarios caídos y prestaciones, impactando de forma directa el Presupuesto nacional.

Desde el Poder Ejecutivo se ha advertido que en apenas 15 días los embargos superaron los 3,000 millones de lempiras, afectando el flujo del Tesoro Nacional. La situación se agrava porque muchos procesos permanecen años en los tribunales, acumulando salarios dejados de percibir y reajustes que elevan considerablemente el monto final a pagar.

El resultado: cuando finalmente se ejecutan los fallos, los embargos se aplican de forma inmediata sobre cuentas estatales, generando tensiones financieras y calificándose desde el gobierno como una amenaza para la sostenibilidad fiscal.

El Procurador General de la República, Dagoberto Aspra, reveló que se ha identificado cuatro firmas legales que están presente en la mayoría de los casos de demandas contra el Estado.

“Nos han informado fuentes del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), han identificado cuatro firmas legales que están mayoritariamente presentes en los procesos que han llevado a este golpe fuerte en las finanzas del Estado”, dijo Aspra.

El abogado del Estado mencionó que estas firmas o bufetes legales operan en contubernio con algunos operadores de justicia, miembros de la PGR y representantes del Estado.

Una contingencia millonaria

Según el abogado Gustavo Solórzano, las cifras reflejan la magnitud del problema. Sólo en el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán se estima una carga aproximada de 23,000 expedientes, de los cuales cerca del 70 % —unos 16,100 casos— corresponden a demandas contra el Estado.

Si se calcula un promedio conservador de entre 800,000 y 1,000,000 de lempiras por demanda, la contingencia podría oscilar entre 12,880 millones y 16,100 millones de lempiras. Una cifra que expertos consideran “sumamente significativa” y que evidencia el impacto financiero potencial para el Estado.

Por su parte, el abogado Arturo Vides coincidió que el Juzgado del Trabajo está considerado uno de los cinco juzgados peores del país por su ineficiencia e inoperatividad para resolver los conflictos sociales que entran.

La crisis no se limita al Gobierno Central. Alrededor de 70 alcaldías se encuentran embargadas por demandas derivadas de despidos ejecutados por administraciones salientes, dejando a varias municipalidades en números rojos y con severas limitaciones operativas.

En esta situación se debe investigar y deducir responsabilidades a oportunistas que se han coludido para perjudicar al Estado, pero ello no significa que los trabajadores y los abogados son responsables de la ineficiencia del Estado, coincidieron los entrevistados.

Crisis estructural en la justicia laboral

Más allá del impacto económico, el fenómeno revela una profunda crisis en el sistema judicial. Miles de trabajadores llevan más de una década esperando una sentencia definitiva. La justicia tardía, en la práctica, se traduce en denegación del derecho a tutela judicial efectiva.

Desde la perspectiva social, el problema adquiere dimensiones aún más delicadas: trabajadores que envejecen o fallecen sin ver resuelto su caso, pérdida de confianza en el sistema judicial y debilitamiento institucional.

En este contexto, la mora judicial se convierte en un factor estructural: mientras más se retrasan los procesos, mayor es el daño para ambas partes.

La propuesta del Ejecutivo

Ante la magnitud del problema, el gobierno impulsa en el Congreso Nacional de Honduras la iniciativa denominada Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano.

El proyecto contempla la reducción de aproximadamente 36 instituciones estatales consideradas redundantes y establece que los embargos judiciales no se apliquen a la Caja Única del Estado, sino que se redirija a la Tesorería General de la República para su programación de pago.

También autoriza conciliaciones judiciales o extrajudiciales cuando continuar el proceso represente mayor perjuicio económico, siempre que exista disponibilidad presupuestaria y dictámenes legales favorables.

Sin embargo, expertos advierten que, aunque la iniciativa tiene puntos rescatables, podría generar nuevos problemas si no se acompaña de una reforma estructural del sistema laboral y judicial.

Despidos irresponsables y fallas en el sistema judicial

El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, atribuye el origen del problema a decisiones administrativas sin apego a la ley.

“Se despidió personal sin seguir los procedimientos adecuados, sin importar el impacto en el presupuesto del Estado”, señaló, en entrevista a Proceso Digital.

A su juicio, la Constitución establece claramente la responsabilidad de los funcionarios que generan daños económicos al Estado, pero esa responsabilidad no se está aplicando. “Mientras no se vuelva a generar responsabilidad directa al funcionario que despide mal, vamos a vivir esto cada cuatro o cinco años”, advirtió.

Solórzano también reconoció que el aparato estatal es demasiado grande y requiere una reducción eficiente, pero subrayó que cualquier proceso debe respetar derechos laborales y contar con recursos para cumplir las obligaciones.

Ni manuales de despido, ni decretos… es con conciliación efectiva

Por su parte, el presidente de la Asociación de Laboralistas de Honduras, Arturo Vides, quien, en amplia entrevista con Proceso Digital, consideró que la crisis ya ha escalado a un conflicto social.

“No es con manuales de despido que se va a resolver esto; eso demuestra debilidad institucional”, al tiempo que dijo que es fácil ganarle al Estado porque no hacen procesos disciplinarios correctos antes de despedir a alguien, lo hacen cada cuatro años los políticos para meter a su gente.

Vides sostiene que en muchos casos es evidente que el Estado perderá los juicios. En ese sentido plantea la creación de una comisión técnica que revise las demandas y promueva conciliaciones masivas.

“Si revisan caso por caso, podrían sacar al menos el 70 % de la carga laboral mediante conciliación”, propuso.

Asimismo, advirtió que programar los pagos y limitar embargos podría vulnerar derechos fundamentales, en ese sentido, advirtió que ello implicaría que trabajadores que ya ganaron sus demandas deban esperar años adicionales para recibir su dinero. “Después de esperar una década por una sentencia definitiva, no podemos permitir que se les haga esperar diez años más”, enfatizó.

“Estamos de acuerdo que nadie tiene que tolerar un mal empleado, lo que no estamos de acuerdo es que vayan a castigar al que ya es víctima y lo vuelvan a castigar”, zanjó.

A renglón seguido aseguró que, de aprobarse medidas que impidan hacer efectivas las sentencias mediante embargo, se promoverán acciones de inconstitucionalidad, ya que —según dijo— se estaría vulnerando el derecho al trabajo, a la dignidad y a la tutela judicial efectiva.

Más que un problema fiscal, una deuda social

El debate ya no es únicamente financiero. Las demandas laborales representan una bomba de tiempo presupuestaria, pero también una deuda social acumulada por años de decisiones administrativas erráticas, mora judicial y falta de planificación.

El verdadero costo no solo se mide en miles de millones de lempiras, sino en años de vida de trabajadores que esperan justicia. “Hay personas ahí que van a perder la vida y no van a tener acceso a la justicia, esa es una realidad que es lamentable y eso va a recaer sobre las autoridades que por omisión no quieren resolver el conflicto”, resaltó el laboralista Arturo Vides.

La solución, coinciden expertos, pasa por asumir responsabilidades, fortalecer la carrera administrativa, profesionalizar la justicia laboral y apostar por la conciliación antes que por la confrontación.

De lo contrario, la bola de nieve seguirá creciendo, comprometiendo no solo las finanzas públicas, sino la confianza ciudadana en el Estado de derecho. LB